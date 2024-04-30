https://ria.ru/20240430/trevoga-1943223724.html
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.04.2024
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:27
2024-04-30T23:27
2024-04-30T23:33
в мире
харьковская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога стала распространяться по регионам с 22.00 по мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
харьковская область
россия
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина, одесская область
В мире, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Одесская область
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Харьковской и еще 3 областях Украины