В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в десяти областях на севере и востоке Украины
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса на 11.51 мск, тревога звучит в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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