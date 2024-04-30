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Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде - РИА Новости, 30.04.2024
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17:07 30.04.2024 (обновлено: 18:50 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/tramp-1943184173.html
Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде - РИА Новости, 30.04.2024
Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
Суд в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:07
2024-04-30T18:50
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN. "Судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа за нарушение приказа девять раз", — говорится в сообщении. Экс-президента обязали удалить девять "оскорбительных публикаций" из его соцсети Truth Social и две — с сайта выборной кампании. Штраф за каждое нарушение составил по тысяче долларов.Суд в Нью-Йорке слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждает, что юрист политика Майкл Коэн накануне его победы на президентских выборах 2016 года выплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Это якобы была плата за молчание об интрижке с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году — после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Бывший президент отрицает утверждения порноактрисы. По версии следствия, после того, как Трамп занял Белый дом, он возместил Коэну траты чеками, которые проходили как "оплата юридических услуг". Тем самым, полагает прокуратура, Трамп пытался повлиять на исход выборов в 2016 году. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам (включая Дэниэлс) за молчание о предполагаемой связи с ним. Максимально возможное наказание по этим обвинениям составляет 136 лет тюрьмы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением снова бороться за пост президента. Защита Трампа называла обвинения безосновательными.
https://ria.ru/20240422/tramp-1941604727.html
https://ria.ru/20240428/cnn-1942944647.html
https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, майкл коэн, президентские выборы в сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Президентские выборы в США
Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueДональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN.
"Судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа за нарушение приказа девять раз", — говорится в сообщении.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов
22 апреля, 19:03
Экс-президента обязали удалить девять "оскорбительных публикаций" из его соцсети Truth Social и две — с сайта выборной кампании. Штраф за каждое нарушение составил по тысяче долларов.
Суд в Нью-Йорке слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждает, что юрист политика Майкл Коэн накануне его победы на президентских выборах 2016 года выплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Это якобы была плата за молчание об интрижке с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году — после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Бывший президент отрицает утверждения порноактрисы.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден
28 апреля, 17:44
По версии следствия, после того, как Трамп занял Белый дом, он возместил Коэну траты чеками, которые проходили как "оплата юридических услуг". Тем самым, полагает прокуратура, Трамп пытался повлиять на исход выборов в 2016 году.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам (включая Дэниэлс) за молчание о предполагаемой связи с ним. Максимально возможное наказание по этим обвинениям составляет 136 лет тюрьмы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением снова бороться за пост президента. Защита Трампа называла обвинения безосновательными.
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде, 15 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием
15 апреля, 17:17
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампМайкл КоэнПрезидентские выборы в США
 
 
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