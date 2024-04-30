https://ria.ru/20240430/tobol-1943105066.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 17 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 17 сантиметров - РИА Новости, 30.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 17 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) 30 апреля, за сутки снизился на 17 см и составляет 837 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T07:54

2024-04-30T07:54

2024-04-30T07:54

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) 30 апреля, за сутки снизился на 17 см и составляет 837 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 30 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 837 сантиметров. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240429/podtoplenie-1942989462.html

тобол (река)

курган

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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия