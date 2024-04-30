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В Крыму назвали атаку на полуостров ракетами ATACMS терроризмом - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/terrorizm-1943202390.html
В Крыму назвали атаку на полуостров ракетами ATACMS терроризмом
В Крыму назвали атаку на полуостров ракетами ATACMS терроризмом - РИА Новости, 30.04.2024
В Крыму назвали атаку на полуостров ракетами ATACMS терроризмом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинскую атаку на полуостров американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS терроризмом. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:33
2024-04-30T19:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
киев
республика крым
atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинскую атаку на полуостров американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS терроризмом. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после сбития ракет ATACMS обнаружены суббоеприпасы, попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью. Отработала система ПВО. "Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым - проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240430/atacms-1943194689.html
россия
украина
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россия, украина, владимир константинов, сергей аксенов (политик), киев, республика крым, atacms
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Киев, Республика Крым, ATACMS
В Крыму назвали атаку на полуостров ракетами ATACMS терроризмом

Глава парламента Крыма назвал атаку ВСУ на ракетами ATACMS терроризмом

© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramНесдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас в селе Донское Симферопольского района Крыма
Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас в селе Донское Симферопольского района Крыма - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Аксёнов Z 82/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинскую атаку на полуостров американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS терроризмом.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после сбития ракет ATACMS обнаружены суббоеприпасы, попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью. Отработала система ПВО.
"Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым - проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS
Вчера, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)КиевРеспублика КрымATACMS
 
 
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