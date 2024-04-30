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Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси
Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024
Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об... РИА Новости, 01.05.2024
2024-04-30T23:50
2024-04-30T23:50
2024-05-01T00:54
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной, говорится в ее заявлении.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели."Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции, применение непропорциональной силы и насилие в отношении молодых людей", - говорится в заявлении президента, которое распространяет администрация.По ее словам, было видно, что акция проходила мирно, не было никакой опасности, а демонстранты не нарушали порядок.Аппарат народного защитника Грузии тоже распространил заявление в связи с ситуацией. По данным аппарата омбудсмена, акция проходила мирно, утверждается, что оснований для ее разгона или для применения силы со стороны правоохранителей не было.Ранее парламент Грузии большинством голосов уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Одновременно с парламентскими процедурами в Тбилиси проходят непрерывные акции против принятия этого закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании.
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Задержания в Тбилиси на акции протеста
Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента.
2024-04-30T23:50
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в мире, грузия, тбилиси, видео, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Вахтанг Гомелаури
Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси
Зурабишвили призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной, говорится в ее заявлении.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.
"Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции, применение непропорциональной силы и насилие в отношении молодых людей", - говорится в заявлении президента, которое распространяет администрация.
По ее словам, было видно, что акция проходила мирно, не было никакой опасности, а демонстранты не нарушали порядок.
Аппарат народного защитника Грузии тоже распространил заявление в связи с ситуацией. По данным аппарата омбудсмена, акция проходила мирно, утверждается, что оснований для ее разгона или для применения силы со стороны правоохранителей не было.
Ранее парламент Грузии большинством голосов уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Одновременно с парламентскими процедурами в Тбилиси проходят непрерывные акции против принятия этого закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании.