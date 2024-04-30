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Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси

Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024

Президент Грузии призвала главу МВД прекратить разгон активистов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об... РИА Новости, 01.05.2024

2024-04-30T23:50

2024-04-30T23:50

2024-05-01T00:54

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тбилиси

саломе зурабишвили

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной, говорится в ее заявлении.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели."Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции, применение непропорциональной силы и насилие в отношении молодых людей", - говорится в заявлении президента, которое распространяет администрация.По ее словам, было видно, что акция проходила мирно, не было никакой опасности, а демонстранты не нарушали порядок.Аппарат народного защитника Грузии тоже распространил заявление в связи с ситуацией. По данным аппарата омбудсмена, акция проходила мирно, утверждается, что оснований для ее разгона или для применения силы со стороны правоохранителей не было.Ранее парламент Грузии большинством голосов уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Одновременно с парламентскими процедурами в Тбилиси проходят непрерывные акции против принятия этого закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании.

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-04-30T23:50 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, тбилиси, видео, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури