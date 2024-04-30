https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943225141.html
В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах
В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах - РИА Новости, 30.04.2024
В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах
Спецназ в Тбилиси продолжает разгонять акцию протеста против закона об иноагентах; они примеряют водомет, резиновые пули и перцовый спрей против митингующих,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:48
2024-04-30T23:48
2024-04-30T23:53
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси продолжает разгонять акцию протеста против закона об иноагентах; они примеряют водомет, резиновые пули и перцовый спрей против митингующих, передает корреспондент РИА Новости. На проспекте Руставели недалеко от парламента Грузии все еще стоят митингующие. Предупредительные сигналы правоохранителей были слышны на протяжении некоторого времени, однако демонстранты не расходятся. Для вытеснения участников митинга спецназ применяет водомет, резиновые пули и перцовый спрей.Спецназ, как передает корреспондент РИА Новости, смог ненадолго отогнать протестующих дальше по проспекту Руставели, но часть из них всё равно возвращается ближе к парламенту.
https://ria.ru/20240430/gruziya-1943207581.html
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Задержания в Тбилиси на акции протеста
Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента.
2024-04-30T23:48
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии, тбилиси
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии, Тбилиси
В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах
Спецназ применяет резиновые пули и перцовый спрей против активистов в Тбилиси