https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943225141.html

В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах

В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах - РИА Новости, 30.04.2024

В Тбилиси спецназ продолжает разгонять акцию против закона об иноагентах

Спецназ в Тбилиси продолжает разгонять акцию протеста против закона об иноагентах; они примеряют водомет, резиновые пули и перцовый спрей против митингующих,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T23:48

2024-04-30T23:48

2024-04-30T23:53

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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси продолжает разгонять акцию протеста против закона об иноагентах; они примеряют водомет, резиновые пули и перцовый спрей против митингующих, передает корреспондент РИА Новости. На проспекте Руставели недалеко от парламента Грузии все еще стоят митингующие. Предупредительные сигналы правоохранителей были слышны на протяжении некоторого времени, однако демонстранты не расходятся. Для вытеснения участников митинга спецназ применяет водомет, резиновые пули и перцовый спрей.Спецназ, как передает корреспондент РИА Новости, смог ненадолго отогнать протестующих дальше по проспекту Руставели, но часть из них всё равно возвращается ближе к парламенту.

https://ria.ru/20240430/gruziya-1943207581.html

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-04-30T23:48 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии, тбилиси