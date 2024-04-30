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Спецназ начал применять резиновые пули для разгона акции в Тбилиси - РИА Новости, 30.04.2024
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22:26 30.04.2024 (обновлено: 23:47 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943219650.html
Спецназ начал применять резиновые пули для разгона акции в Тбилиси
Спецназ начал применять резиновые пули для разгона акции в Тбилиси - РИА Новости, 30.04.2024
Спецназ начал применять резиновые пули для разгона акции в Тбилиси
В Тбилиси спецназ применил резиновые пули и перцовый спрей для разгона митингующих против закона об иноагентах у здания парламента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:26
2024-04-30T23:47
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ТБИЛИСИ, 30 апр — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил резиновые пули и перцовый спрей для разгона митингующих против закона об иноагентах у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.Силовики также использовали водомет. Впоследствии они начали вытеснять протестующих с проспекта Руставели.Прибывшие на место врачи скорой оказывают помощь пострадавшим.По данным СМИ, спецназ задержал на акции оппозиционного депутата Алеко Элисашвили.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, призвала главу МВД немедленно прекратить разгон демонстрантов.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
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в мире, тбилиси, грузия, дмитрий песков, сша
В мире, Тбилиси, Грузия, Дмитрий Песков, США
Спецназ начал применять резиновые пули для разгона акции в Тбилиси

В Тбилиси спецназ применил резиновые пули для разгона протестующих у парламента

© SputnikАкция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Sputnik
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 апр — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил резиновые пули и перцовый спрей для разгона митингующих против закона об иноагентах у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики также использовали водомет. Впоследствии они начали вытеснять протестующих с проспекта Руставели.
Прибывшие на место врачи скорой оказывают помощь пострадавшим.
По данным СМИ, спецназ задержал на акции оппозиционного депутата Алеко Элисашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, призвала главу МВД немедленно прекратить разгон демонстрантов.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.
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В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
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Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.
В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
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В миреТбилисиГрузияДмитрий ПесковСША
 
 
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