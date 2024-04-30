https://ria.ru/20240430/tbilisi-1943211998.html

Спецназ в Тбилиси использовал перцовый спрей для разгона митингующих

Спецназ в Тбилиси использовал перцовый спрей для разгона митингующих - РИА Новости, 30.04.2024

Спецназ в Тбилиси использовал перцовый спрей для разгона митингующих

В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих против закона об иноагентах перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:51

2024-04-30T20:51

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ТБИЛИСИ, 30 апр — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих против закона об иноагентах перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация остается напряженной и на прилегающих улицах, где мобилизовано большое количество силовиков.Спецназ вновь использовал перцовый спрей после того, как манифестанты установили перед полицейским кордоном мусорные баки.На месте работают бригады скорой помощи. Медики промывают глаза пострадавшим специальным раствором.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-04-30T20:51 true PT0M10S

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в мире, тбилиси, грузия, дмитрий песков, сша