https://ria.ru/20240430/stroymaterialy-1942954472.html

Московские предприятия увеличили выпуск строительных материалов

Московские предприятия увеличили выпуск строительных материалов - РИА Новости, 30.04.2024

Московские предприятия увеличили выпуск строительных материалов

В столице работает более 340 производителей строительных материалов, они активно увеличивают выпуск окон, жалюзи, обоев, дверей, красок и другой продукции,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:13

2024-04-30T09:13

2024-04-30T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942953749_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a850d77a1aa8cd5698fb6033d82d7fe.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В столице работает более 340 производителей строительных материалов, они активно увеличивают выпуск окон, жалюзи, обоев, дверей, красок и другой продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."По итогам прошлого года вырос объем выпуска стройматериалов. Например, в столице на 57,1% выросло производство деревянных дверей, на 26% - люстр и светильников, на 18,5% - жалюзи, на 13,5% - пластмассовых оконных блоков, на 65,8% - отопительных приборов. Этому способствует всесторонняя поддержка города – свыше 20 системных мер поддержки, а также ряд антикризисных инструментов. Предприятия могут использовать сэкономленные средства для расширения ассортимента и увеличения объемов выпускаемой продукции", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в 2024 году компания "Амиго" запустила 3 новых производственных участка. Первый участок позволяет собирать 3 модели штор для террас, веранд и прочих помещений. На втором выпускаются рулонные шторы больших форматов, достигающие 5 метров по ширине и 6 метров по высоте. Кроме того, фирма запустила новый пошивочный цех, где можно изготовить по индивидуальным размерам классические портьеры и 5 различных систем римских штор.По данным ДИПП, производитель систем вентиляции "Фабрика Вентиляции ГалВент" в 2024 году увеличил производство продукции до 200 тысяч изделий в смену. Помимо этого, общая протяженность конвейерных и автоматических линий на заводе выросла до 2,7 тыс. метров.С начала текущего года московский производитель полотенцесушителей из нержавеющей и углеродистой стали "Двин" увеличил объем выпуска продукции на 20%. С января этого года в продуктовую линейку предприятия были включены 5 новых изделий.Кроме того, еще одна столичная компания "Световые технологии" по итогам 2023 года на 10% нарастила объем производства своей продукции. Фирма создает настенные, напольные и подвесные светильники, аварийное освещение, а также наружное – ламповые, грунтовые, накладные, встраиваемые и прочие светильники, а также другие осветительные комплексы. Объем вырученных средств был увеличен на 22% год к году. Также VEKA, один из производителей пластикового профиля для оконных и дверных конструкций, в прошлом году увеличил объем на 15% и повысил уровень локализации до 97%.Москва – это город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудятся около 725 тыс. сотрудников. Каждый год в мегаполисе открывается порядка 40–50 средних и крупных предприятий, а также примерно 100 малых. Там занимаются производством разных товаров и активно внедряют инновации.При этом комфортные условия, созданные в городе для предпринимателей, позволяют развиваться крупному бизнесу и МСП. В городе они могут воспользоваться свыше 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что столичные промышленные предприятия увеличивают выпуск одежды и инвентаря для активного отдыха. В частности, палаток, рюкзаков, спортивной формы, одежды с подогревом, различных досок для катания и прочих товаров.

https://ria.ru/20240428/tovary-1942829736.html

https://ria.ru/20240427/investportal-1942617021.html

https://ria.ru/20240427/kabeli-1942637682.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владислав овчинский