https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html

Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США

Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США - РИА Новости, 30.04.2024

Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США

США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:57

2024-04-30T15:57

2024-04-30T19:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Большое количество техники прямо сейчас находится на польской границе. Почему оно находится на польской границе, почему не на Украине? Потому что мы на собственном горьком опыте убедились, что как только она пересекает границу, русские ее взрывают", — пояснил он.По словам аналитика, именно поэтому США остерегаются посылать Киеву свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины.Риттер добавил, что Россия сейчас так доминирует на поля боя, что даже "бесконечное" количество военной техники, переданное Украине, не смогло бы там уцелеть.Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html

https://ria.ru/20240430/kiev-1943161602.html

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