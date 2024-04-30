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Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 30.04.2024 (обновлено: 19:24 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html
Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США
Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США - РИА Новости, 30.04.2024
Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США
США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:57
2024-04-30T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
польша
украина
киев
россия
джо байден
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Большое количество техники прямо сейчас находится на польской границе. Почему оно находится на польской границе, почему не на Украине? Потому что мы на собственном горьком опыте убедились, что как только она пересекает границу, русские ее взрывают", — пояснил он.По словам аналитика, именно поэтому США остерегаются посылать Киеву свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины.Риттер добавил, что Россия сейчас так доминирует на поля боя, что даже "бесконечное" количество военной техники, переданное Украине, не смогло бы там уцелеть.Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html
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Стоят на границе. Стало известно, как российские военные напугали США

Риттер: США держат вооружения в Польше, так как боятся их уничтожения на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США держат технику и вооружения в Польше из-за страха, что они будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Большое количество техники прямо сейчас находится на польской границе. Почему оно находится на польской границе, почему не на Украине? Потому что мы на собственном горьком опыте убедились, что как только она пересекает границу, русские ее взрывают", — пояснил он.
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По словам аналитика, именно поэтому США остерегаются посылать Киеву свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины.
Риттер добавил, что Россия сейчас так доминирует на поля боя, что даже "бесконечное" количество военной техники, переданное Украине, не смогло бы там уцелеть.
Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАПольшаУкраинаКиевРоссияДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
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