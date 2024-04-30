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В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
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03:56 30.04.2024 (обновлено: 04:41 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ssha-1943098071.html
В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля, пишут СМИ
В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля, пишут СМИ
Члены американского конгресса от обеих партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны США в случае выдачи судом... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T03:56
2024-04-30T04:41
в мире
израиль
сша
гаага
биньямин нетаньяху
майкл маккол
джо байден
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Члены американского конгресса от обеих партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны США в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, соответствующее законодательство уже разрабатывается, сообщает портал Axios. "Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил Axios, что ожидает версию палаты для законопроекта сенатора Тома Коттона (республиканец от Арканзаса) о наложении санкций на сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении США и их союзников, но добавил: "Мы надеемся, что до такого не дойдет", - сообщает портал. Как указывает издание, демократы тоже выражали недовольство действиями МУС. Так, конгрессмен от Нью-Йорка Ричи Торрес и сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман критиковали возможные ордеры, при этом Торрес призывал к "серьезным последствиям со стороны конгресса и президента" Джо Байдена. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями в адрес Израиля в военных преступлениях против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Он выразил обеспокоенность из-за возможной выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент". США и их союзники, по данным агентства Блумберг, обеспокоены, что заключение соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращения огня может оказаться под угрозой, если МУС выдаст ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240430/gaza-1943092619.html
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в мире, израиль, сша, гаага, биньямин нетаньяху, майкл маккол, джо байден, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Гаага, Биньямин Нетаньяху, Майкл Маккол, Джо Байден, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля, пишут СМИ

Axios: конгрессмены пригрозили МУС ответными мерами из-за израильских чиновников

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Члены американского конгресса от обеих партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны США в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, соответствующее законодательство уже разрабатывается, сообщает портал Axios.
"Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил Axios, что ожидает версию палаты для законопроекта сенатора Тома Коттона (республиканец от Арканзаса) о наложении санкций на сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении США и их союзников, но добавил: "Мы надеемся, что до такого не дойдет", - сообщает портал.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Как указывает издание, демократы тоже выражали недовольство действиями МУС. Так, конгрессмен от Нью-Йорка Ричи Торрес и сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман критиковали возможные ордеры, при этом Торрес призывал к "серьезным последствиям со стороны конгресса и президента" Джо Байдена.
Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями в адрес Израиля в военных преступлениях против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Он выразил обеспокоенность из-за возможной выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".
США и их союзники, по данным агентства Блумберг, обеспокоены, что заключение соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращения огня может оказаться под угрозой, если МУС выдаст ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с действиями Израиля в секторе Газа.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня, сообщают СМИ
01:19
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
ХАМАС получило щедрое предложение для достижения перемирия, заявил Блинкен
Вчера, 14:30
 
В миреИзраильСШАГаагаБиньямин НетаньяхуМайкл МакколДжо БайденМеждународный уголовный судХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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