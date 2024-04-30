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В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 30.04.2024
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
Три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T01:54
2024-04-30T01:54
2024-04-30T02:40
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, сообщила местная полиция в соцсети Х. Стрельба в американском Шарлотте произошла в понедельник днем по местному времени, полиция сообщала о нескольких пострадавших силовиках, не уточняя детали. "Сегодня мы трагически потеряли троих маршалов из оперативной группы по розыску беглецов", - пишет полиция. Как отмечается, еще пятеро правоохранителей получили огнестрельные ранения. Один из них в критическом состоянии. "По меньшей мере один подозреваемый в стрельбе был обнаружен мертвым", - указывает полиция.
https://ria.ru/20240424/terakt-1941905399.html
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в мире, шарлотт, северная каролина, сша
В мире, Шарлотт, Северная Каролина, США
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
При стрельбе в Шарлотте погибли три полицейских, пятеро пострадали