Рейтинг@Mail.ru
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 30.04.2024 (обновлено: 02:40 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ssha-1943094235.html
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 30.04.2024
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
Три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T01:54
2024-04-30T02:40
в мире
шарлотт
северная каролина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151395/92/1513959292_0:225:3601:2250_1920x0_80_0_0_063161bd5e85be609b72b314ea64fd73.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, сообщила местная полиция в соцсети Х. Стрельба в американском Шарлотте произошла в понедельник днем по местному времени, полиция сообщала о нескольких пострадавших силовиках, не уточняя детали. "Сегодня мы трагически потеряли троих маршалов из оперативной группы по розыску беглецов", - пишет полиция. Как отмечается, еще пятеро правоохранителей получили огнестрельные ранения. Один из них в критическом состоянии. "По меньшей мере один подозреваемый в стрельбе был обнаружен мертвым", - указывает полиция.
https://ria.ru/20240424/terakt-1941905399.html
https://ria.ru/20240421/cbs-1941298884.html
шарлотт
северная каролина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151395/92/1513959292_0:0:3237:2427_1920x0_80_0_0_2ab834d4da583c28b5ffaf15f64591b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарлотт, северная каролина, сша
В мире, Шарлотт, Северная Каролина, США
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие

При стрельбе в Шарлотте погибли три полицейских, пятеро пострадали

© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов в США
Сотрудник правоохранительных органов в США - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Jeff Blake
Сотрудник правоохранительных органов в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, сообщила местная полиция в соцсети Х.
Стрельба в американском Шарлотте произошла в понедельник днем по местному времени, полиция сообщала о нескольких пострадавших силовиках, не уточняя детали.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В ФБР опасаются возможного повторения "Крокуса" в США
24 апреля, 02:32
"Сегодня мы трагически потеряли троих маршалов из оперативной группы по розыску беглецов", - пишет полиция.
Как отмечается, еще пятеро правоохранителей получили огнестрельные ранения. Один из них в критическом состоянии.
"По меньшей мере один подозреваемый в стрельбе был обнаружен мертвым", - указывает полиция.
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Мичигане машина протаранила лодочный клуб, где праздновали день рождения
21 апреля, 05:15
 
В миреШарлоттСеверная КаролинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала