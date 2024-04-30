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США стремятся к глобальной диктатуре, заявил Полянский

США стремятся к глобальной диктатуре, заявил Полянский - РИА Новости, 30.04.2024

США стремятся к глобальной диктатуре, заявил Полянский

США стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:36

2024-04-30T01:36

2024-04-30T02:39

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ООН, 30 апр - РИА Новости. США стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Пользуясь тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран, в первую очередь США, прописались все основные ИТ-монополисты, Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура, то есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу", - сказал Полянский. По его словам, создаются предпосылки для тотального контроля над цифровым пространством с возможностью "отключения" любой информационной альтернативы сертифицированному Западом мейнстриму. "Например, на площадках западных ИТ-монополистов в последнее время продолжают активно распространяться ксенофобские, расистские, националистические и русофобские материалы, на которые их модераторы не обращают внимания", - отметил дипломат. При этом, по его словам, ими нещадно блокируются каналы и аккаунты СМИ и рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения. "За подобным произволом, чинимым администрациями крупных ИТ-корпораций, зачастую стоят госструктуры США. Факты такого вмешательства регулярно становятся достоянием общественности", - подчеркнул первый зампостпреда. "Таким образом, в текущей конфигурации интернет-посредники стали инструментом манипулирования общественным мнением и распространения агрессивной пропаганды. Проблема усугубляется тем, что в настоящее время отсутствуют международно-правовые нормы, позволяющие должным образом бороться с таким поведением ИТ-гигантов", - заключил он.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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