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Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 30.04.2024
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T00:34
2024-04-30T00:34
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту, который в действительности был сотрудником Федерального бюро расследований под прикрытием, заявил американский минюст.Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Согласно документу, ответчик признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года "использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом". В действительности данное лицо оказалось агентом ФБР под прикрытием."Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории "Совершенно секретно" и были получены Далком в период его работы в АНБ", - сообщил американский минюст.За свои услуги мужчина запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и изъявлял готовность передавать секретные сведения и в дальнейшем, отмечается в заявлении ведомства.
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США, Министерство обороны США, В мире, Агентство национальной безопасности США, ФБР
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
Минюст США: экс-сотрудника Пентагона осудили на 21 год за попытку передачи тайн