https://ria.ru/20240430/ssha-1943091294.html

Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 30.04.2024

Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T00:34

2024-04-30T00:34

2024-04-30T01:57

сша

министерство обороны сша

в мире

агентство национальной безопасности сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту, который в действительности был сотрудником Федерального бюро расследований под прикрытием, заявил американский минюст.Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Согласно документу, ответчик признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года "использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом". В действительности данное лицо оказалось агентом ФБР под прикрытием."Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории "Совершенно секретно" и были получены Далком в период его работы в АНБ", - сообщил американский минюст.За свои услуги мужчина запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и изъявлял готовность передавать секретные сведения и в дальнейшем, отмечается в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20240427/ssha-1942859787.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, министерство обороны сша, в мире, агентство национальной безопасности сша, фбр