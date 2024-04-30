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Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 30.04.2024
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00:34 30.04.2024 (обновлено: 01:57 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ssha-1943091294.html
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы - РИА Новости, 30.04.2024
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T00:34
2024-04-30T01:57
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту, который в действительности был сотрудником Федерального бюро расследований под прикрытием, заявил американский минюст.Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Согласно документу, ответчик признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года "использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом". В действительности данное лицо оказалось агентом ФБР под прикрытием."Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории "Совершенно секретно" и были получены Далком в период его работы в АНБ", - сообщил американский минюст.За свои услуги мужчина запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и изъявлял готовность передавать секретные сведения и в дальнейшем, отмечается в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20240427/ssha-1942859787.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, агентство национальной безопасности сша, фбр
США, Министерство обороны США, В мире, Агентство национальной безопасности США, ФБР
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

Минюст США: экс-сотрудника Пентагона осудили на 21 год за попытку передачи тайн

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорен судом к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту, который в действительности был сотрудником Федерального бюро расследований под прикрытием, заявил американский минюст.
Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Согласно документу, ответчик признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года "использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом". В действительности данное лицо оказалось агентом ФБР под прикрытием.
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"Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории "Совершенно секретно" и были получены Далком в период его работы в АНБ", - сообщил американский минюст.
За свои услуги мужчина запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и изъявлял готовность передавать секретные сведения и в дальнейшем, отмечается в заявлении ведомства.
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