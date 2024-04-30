https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943210333.html

Спецоперация, 30 апреля: ВС России сбили шесть украинских ракет ATACMS

Спецоперация, 30 апреля: ВС России сбили шесть украинских ракет ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024

Спецоперация, 30 апреля: ВС России сбили шесть украинских ракет ATACMS

Украинские боевики ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:39

2024-04-30T20:39

2024-04-30T20:39

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир рогов

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские боевики ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель - "усилить давление" на полуостров. "Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым... Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России... По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о том, что в Симферопольском районе в селе Донское после сбития ракет ATACMS обнаружены суббоеприпасы, попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сводке военного ведомства. Российские БПЛА наносят удары только по военным объектамОператоры беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению, все цели - только военного назначения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Практически нулевая (вероятность - ред.), потому что у нас всегда идет разведка круглосуточная, соответственно, как только выявляется цель, производится доразведка обязательно, для того, чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо", - сказал собеседник агентства. По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами. По его словам, на данном участке фронта бойцы в основном используют дроны российского производства. Собеседник агентства отметил, что в российских дронах запрограммирована самоликвидация, и если он не долетит до цели, то произойдет самоподрыв через несколько минут. "И такого, то, что птица упадет, и кто-нибудь потом случайно на нее наткнется и взорвется, такого просто априори быть не может", - уточнил боец. Экс-адвоката Пашаева ранили в зоне СВОСупруга бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алёна сообщила РИА Новости, что он получил ранение в зоне специальной военной операции, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. "Ранение у него в ногу и контузия", - рассказала она. По словам супруги, с Пашаевым они общались ночью. Он рассказал, что его эвакуировали, он находится в безопасности, и просил за него не переживать. Супруга Пашаева полагает, что его отвезли в ближайший военный госпиталь. В официальном Telegram-канале адвоката ранее также появилась информация о том, что на Никольском направлении под Угледаром Пашаев был ранен дроном "Камикадзе". Там уточняется, что Пашаев "во время выполнения боевого задания защитил своего товарища, в результате он сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон". Новые теракты ВСУГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована после обстрела села Козино со стороны ВСУ. "Сегодня днём со стороны Украины вновь было обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что двое раненных при утреннем обстреле в этом же селе доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу. Брифинг МинобороныКак сообщили в Минобороны РФ, войска Украины потеряли за сутки на всех направлениях в зоне СВО около 795 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии противника. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

украина

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир рогов, роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, в мире