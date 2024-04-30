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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.04.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.04.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:53
2024-04-30T14:53
2024-04-30T14:56
инфографика
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 апреля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 14 контратак ВСУ на Купянском и Авдеевском направлениях. Поражены 108 районов скопления живой силы противника, ангар для сборки ударных беспилотников, два склада военной техники. Средства ПВО сбили десять дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиабомбы Hammer.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 593 самолета, 270 вертолетов, 23619 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 1275 реактивных систем залпового огня, 15888 танков и других бронемашин, 9216 орудий полевой артиллерии и 21396 единиц автомобильной техники.
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россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , харьковская область, инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 апреля 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили 14 контратак ВСУ на Купянском и Авдеевском направлениях. Поражены 108 районов скопления живой силы противника, ангар для сборки ударных беспилотников, два склада военной техники. Средства ПВО сбили десять дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиабомбы Hammer.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 593 самолета, 270 вертолетов, 23619 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 1275 реактивных систем залпового огня, 15888 танков и других бронемашин, 9216 орудий полевой артиллерии и 21396 единиц автомобильной техники.