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В Польше заявили, что речи об отправке солдат на Украину не идет - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.04.2024 (обновлено: 13:16 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/soldaty-1943135064.html
В Польше заявили, что речи об отправке солдат на Украину не идет
В Польше заявили, что речи об отправке солдат на Украину не идет - РИА Новости, 30.04.2024
В Польше заявили, что речи об отправке солдат на Украину не идет
Речи об отправки на Украину польских солдат не идет, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:22
2024-04-30T13:16
специальная военная операция на украине
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россия
нато
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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Речи об отправки на Украину польских солдат не идет, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. "Я говорил на эту тему с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, который говорил не о том, чтобы бросать солдат стран НАТО на фронт, а о том, чтобы солдаты стран НАТО могли в тылах поддерживать украинских солдат", - сказал Залевский. При этом он отметил, что Польша отказалась даже от этого варианта. "Это предложение не было принято Польшей. Мы можем сделать намного больше, направляя туда оружие, боеприпасы, технику, обучая украинских солдат, что мы и делаем в Польше", - сказал замминистра. "В то же время нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно", - заключил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html
https://ria.ru/20240310/italiya-1932130198.html
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украина, россия, нато, себастьян лекорню, польша, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Себастьян Лекорню, Польша, Франция, В мире
В Польше заявили, что речи об отправке солдат на Украину не идет

Замминистра обороны Польши: речи об отправке на Украину солдат не идет

© Flickr / 1GNC MünsterПольские солдаты на учениях НАТО
Польские солдаты на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Flickr / 1GNC Münster
Польские солдаты на учениях НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Речи об отправки на Украину польских солдат не идет, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
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"Я говорил на эту тему с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, который говорил не о том, чтобы бросать солдат стран НАТО на фронт, а о том, чтобы солдаты стран НАТО могли в тылах поддерживать украинских солдат", - сказал Залевский.
При этом он отметил, что Польша отказалась даже от этого варианта. "Это предложение не было принято Польшей. Мы можем сделать намного больше, направляя туда оружие, боеприпасы, технику, обучая украинских солдат, что мы и делаем в Польше", - сказал замминистра.
"В то же время нет даже речи об отправке польских солдат, и это очевидно", - заключил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОСебастьян ЛекорнюПольшаФранцияВ мире
 
 
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