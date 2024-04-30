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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 30.04.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля впервые с 29 апреля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:18
2024-04-30T22:18
2024-04-30T22:24
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля впервые с 29 апреля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля ", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о воздушной тревоге на севере страны 29 апреля.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рафах (провинция), хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги