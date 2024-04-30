https://ria.ru/20240430/rogov-1943169801.html

На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов

На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024

На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов

Новая партия оружия из США начала поступать на Украину, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:38

2024-04-30T15:38

2024-04-30T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новая партия оружия из США начала поступать на Украину, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Президент США Джо Байден на минувшей неделе подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. "Согласно оперативной информации, украинские боевики начали получать новое оружие, поступающее из США. Ранее поставки шли нелегально, теперь в открытую", - сказал Рогов агентству. По его словам, учитывая, что ВСУ активизировали применение ракет по прифронтовым регионам России, можно сделать вывод, что ВСУ также переданы и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщало во вторник в сводке за сутки министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20240220/ssha-1928372377.html

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