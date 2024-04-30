Рейтинг@Mail.ru
На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 30.04.2024 (обновлено: 15:39 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/rogov-1943169801.html
На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов
На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024
На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов
Новая партия оружия из США начала поступать на Украину, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:38
2024-04-30T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир рогов
джо байден
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новая партия оружия из США начала поступать на Украину, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Президент США Джо Байден на минувшей неделе подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. "Согласно оперативной информации, украинские боевики начали получать новое оружие, поступающее из США. Ранее поставки шли нелегально, теперь в открытую", - сказал Рогов агентству. По его словам, учитывая, что ВСУ активизировали применение ракет по прифронтовым регионам России, можно сделать вывод, что ВСУ также переданы и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщало во вторник в сводке за сутки министерство обороны РФ.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
https://ria.ru/20240220/ssha-1928372377.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир рогов, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Рогов, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
На Украину начала поступать новая партия оружия из США, заявил Рогов

Рогов: украинские боевики начали получать новое оружие из США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новая партия оружия из США начала поступать на Украину, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Президент США Джо Байден на минувшей неделе подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
25 апреля, 08:00
"Согласно оперативной информации, украинские боевики начали получать новое оружие, поступающее из США. Ранее поставки шли нелегально, теперь в открытую", - сказал Рогов агентству.
По его словам, учитывая, что ВСУ активизировали применение ракет по прифронтовым регионам России, можно сделать вывод, что ВСУ также переданы и оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщало во вторник в сводке за сутки министерство обороны РФ.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Госдуме призвали признать США страной-агрессором
20 февраля, 07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир РоговДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала