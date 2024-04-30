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Пентагон заявил о проблемах с реализацией программы МБР Sentinel - РИА Новости, 30.04.2024
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23:56 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/raketa-1943225603.html
Пентагон заявил о проблемах с реализацией программы МБР Sentinel
Пентагон заявил о проблемах с реализацией программы МБР Sentinel - РИА Новости, 30.04.2024
Пентагон заявил о проблемах с реализацией программы МБР Sentinel
Реализация программы американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel сильно задерживается, в том числе из-за проблем взаимодействия с... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:56
2024-04-30T23:56
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Реализация программы американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel сильно задерживается, в том числе из-за проблем взаимодействия с подрядчиками, заявил во вторник заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. Во время слушаний в комитете по вооруженным сервисам палаты представителей США конгрессмены обратились к Лапланту с вопросом о том, считает ли он сильными текущие задержки с реализацией программы Sentinel. "Так и есть", - признал он, добавив, что Пентагону первоначально необходимо было изначально улучшать взаимодействие со своими подрядчиками, ответственными за реализацию программы МБР. В конце марта издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США и представителя ведомства сообщало, что первые испытания Sentinel откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, а также увеличения затрат на реализацию проекта, хотя ранее планировалось, что первое испытание состоится в декабре 2023 года. Министерство обороны США, согласно отчетности ведомства, в феврале заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey &amp; Co. с целью оценить состояние промышленной базы программы по созданию МБР Sentinel, которая испытывает трудности в реализации. В январе заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур заявил, что американское правительство готово пойти на любые шаги, чтобы найти средства для продолжения реализации программы МБР Sentinel, поскольку все еще считает ее ключевым элементом ядерной политики страны. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам, что программа Sentinel значительно превысила первоначальные прогнозы затрат и требует нового финансирования для ее продолжения. Он отмечал, что минобороны уведомило об этом конгресс и запустило внутреннюю проверку с целью установить, что именно послужило причиной столь серьезного увеличения первоначальной стоимости проекта.
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в мире, космос - риа наука, сша, ричард мур, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Космос - РИА Наука, США, Ричард Мур, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон заявил о проблемах с реализацией программы МБР Sentinel

Пентагон: реализация программы МБР Sentinel задерживается из-за подрядчиков

CC BY-SA 4.0 / FOX 52 (cropped) / Sentinel
Sentinel - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
CC BY-SA 4.0 / FOX 52 (cropped) /
Sentinel. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Реализация программы американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel сильно задерживается, в том числе из-за проблем взаимодействия с подрядчиками, заявил во вторник заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.
Во время слушаний в комитете по вооруженным сервисам палаты представителей США конгрессмены обратились к Лапланту с вопросом о том, считает ли он сильными текущие задержки с реализацией программы Sentinel.
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"Так и есть", - признал он, добавив, что Пентагону первоначально необходимо было изначально улучшать взаимодействие со своими подрядчиками, ответственными за реализацию программы МБР.
В конце марта издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США и представителя ведомства сообщало, что первые испытания Sentinel откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, а также увеличения затрат на реализацию проекта, хотя ранее планировалось, что первое испытание состоится в декабре 2023 года.
Министерство обороны США, согласно отчетности ведомства, в феврале заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Co. с целью оценить состояние промышленной базы программы по созданию МБР Sentinel, которая испытывает трудности в реализации.
В январе заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур заявил, что американское правительство готово пойти на любые шаги, чтобы найти средства для продолжения реализации программы МБР Sentinel, поскольку все еще считает ее ключевым элементом ядерной политики страны.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам, что программа Sentinel значительно превысила первоначальные прогнозы затрат и требует нового финансирования для ее продолжения. Он отмечал, что минобороны уведомило об этом конгресс и запустило внутреннюю проверку с целью установить, что именно послужило причиной столь серьезного увеличения первоначальной стоимости проекта.
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