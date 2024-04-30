https://ria.ru/20240430/rabotino-1943164661.html

Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов

Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024

Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов

Основные силы украинских войск оставили село Работино на ореховском направлении Запорожской линии фронта, идет зачистка оставшихся небольших групп противника,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:08

2024-04-30T15:08

2024-04-30T15:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

владимир рогов

работино

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931700465_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_62563906a29ce390a8276a4cdca43027.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Основные силы украинских войск оставили село Работино на ореховском направлении Запорожской линии фронта, идет зачистка оставшихся небольших групп противника, сообщил РИА Новости глава председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села. Враг окопался в северной части."Основные силы противника оставили Работино: часть наши войска выбили, часть бросили позиции и сбежали. Несколько групп ВСУ остаются только за селом в районе кладбища и есть несколько точек сопротивления в самом Работино - и то, скорее всего, из-за того, что у них нет связи, и они не понимают, что происходит, что никого вокруг их сослуживцев уже нет", - сказал Рогов.По его словам, сейчас в Работино время от времени идет стрелковый бой."Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены или сдадутся в плен", - сказал Рогов.По его словам, бои за освобождения Работино ведут бойцы из 71-го мотострелкового полка.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

работино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир рогов, работино, россия