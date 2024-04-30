https://ria.ru/20240430/rabotino-1943164661.html
Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов
Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024
Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов
Основные силы украинских войск оставили село Работино на ореховском направлении Запорожской линии фронта, идет зачистка оставшихся небольших групп противника,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:08
2024-04-30T15:08
2024-04-30T15:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
владимир рогов
работино
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Основные силы украинских войск оставили село Работино на ореховском направлении Запорожской линии фронта, идет зачистка оставшихся небольших групп противника, сообщил РИА Новости глава председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села. Враг окопался в северной части."Основные силы противника оставили Работино: часть наши войска выбили, часть бросили позиции и сбежали. Несколько групп ВСУ остаются только за селом в районе кладбища и есть несколько точек сопротивления в самом Работино - и то, скорее всего, из-за того, что у них нет связи, и они не понимают, что происходит, что никого вокруг их сослуживцев уже нет", - сказал Рогов.По его словам, сейчас в Работино время от времени идет стрелковый бой."Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены или сдадутся в плен", - сказал Рогов.По его словам, бои за освобождения Работино ведут бойцы из 71-го мотострелкового полка.Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир рогов, работино, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Рогов, Работино, Россия
Основные силы ВСУ оставили Работино, заявил Рогов
Рогов: основные силы ВСУ оставили Работино, идет зачистка оставшихся групп
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Основные силы украинских войск оставили село Работино на ореховском направлении Запорожской линии фронта, идет зачистка оставшихся небольших групп противника, сообщил РИА Новости глава председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что по последней информации российские военные закрепились в южной и центральной части села. Враг окопался в северной части.
"Основные силы противника оставили Работино: часть наши войска выбили, часть бросили позиции и сбежали. Несколько групп ВСУ
остаются только за селом в районе кладбища и есть несколько точек сопротивления в самом Работино - и то, скорее всего, из-за того, что у них нет связи, и они не понимают, что происходит, что никого вокруг их сослуживцев уже нет", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас в Работино время от времени идет стрелковый бой.
"Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены или сдадутся в плен", - сказал Рогов.
По его словам, бои за освобождения Работино ведут бойцы из 71-го мотострелкового полка.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.