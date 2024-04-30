https://ria.ru/20240430/pvo-1943148289.html

Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки

Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 30.04.2024

Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки

Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:36

2024-04-30T13:36

2024-04-30T13:36

специальная военная операция на украине

сша

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html

сша

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Ольга Фомченкова

сша, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)