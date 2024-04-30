https://ria.ru/20240430/pvo-1943148289.html
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки
Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:36
2024-04-30T13:36
2024-04-30T13:36
специальная военная операция на украине
сша
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки
МО РФ: ПВО сбила 6 ракет ATACMS, 10 БПЛА и 2 авиабомбы Hammer за сутки