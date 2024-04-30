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Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/pvo-1943148289.html
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки
Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:36
2024-04-30T13:36
специальная военная операция на украине
сша
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html
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сша, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки

МО РФ: ПВО сбила 6 ракет ATACMS, 10 БПЛА и 2 авиабомбы Hammer за сутки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сводке военного ведомства.
Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас в селе Донское Симферопольского района Крыма - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Жителей Крыма предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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