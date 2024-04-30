https://ria.ru/20240430/propast-1943104659.html

Шотландия остановилась в шаге от пропасти. Жаль

Шотландия остановилась в шаге от пропасти. Жаль - РИА Новости, 30.04.2024

Шотландия остановилась в шаге от пропасти. Жаль

Шотландия досрочно прекращает эксперимент в духе Джорджа Сороса, который решила над собой поставить англичанам назло: первый министр и лидер Шотландской... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:00

2024-04-30T08:00

2024-04-30T13:16

в мире

шотландия

глазго

джордж сорос

джоан роулинг (джоан мюррэй)

ирландская республиканская армия

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Шотландия досрочно прекращает эксперимент в духе Джорджа Сороса, который решила над собой поставить англичанам назло: первый министр и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф уходит со всех постов, пробыв на них чуть дольше года.Реальный Сорос к взлету и падению Юсафа, вероятно, никакого отношения не имел, но на год официальный Глазго стал соответствовать соросовскому идеалу: глобальный проект мультикультурного общества удалось реализовать в отдельно взятой Шотландии. Главное условие такого общества — власть меньшинств в интересах меньшинств, поскольку консервативное большинство мешает движению к светлому будущему. Россиянам это должно напомнить ранних ленинцев, однако в Шотландии это программа поздних националистов.Сороса критиковали не только за борьбу с традиционными государствами (Илон Маск называл его за это "суперзлодеем"), но и за то, что его "альтернатива" напоминает утопию. "В одну телегу впрячь не можно", к примеру, секс-меньшинства и практикующих мусульман, тогда как по соросовской концепции все пасутся на одном лугу — и волки, и овцы. Но Хамза Юсаф сказал: подержите мое пиво.Будучи практикующим мусульманином пакистанского происхождения, уходящий первый министр сделал приоритетом своего правительства защиту прав трансгендеров. Не у всякого хватит воображения представить, как такая защита должна выглядеть, но у Юсафа хватило: так, что дети могут делать операции по смене пола без согласия родителей с 16 лет (в перспективе — за госсчет), а те, кто называет трансгендеров "неправильными местоимениями", осуждаются по новому закону о борьбе с ненавистью и получают до 7 лет тюрьмы.Пойти под суд первой пожелала Джоан Роулинг. Сейчас она живет в Шотландии и ведет борьбу за право называть женщину женщиной (а не политкорректным эвфемизмом) как женщина и как писатель. За это ее провозгласили "трансфобом" и попытались "отменить", а по возвращении в Глазго в соответствии с новым законом и поступившими жалобами должны были арестовать, но полиция не стала вмешиваться, что даже жаль.Когда всемирно известного писателя за отказ считать мужчин в париках женщинами судят по инициативе мусульманина и лидера шотландских националистов в одном лице, — это достойный сюжет для современной литературы. Гермиона выросла, сказки кончились.Среди других инициатив Юсафа — принять всех беженцев из Газы. Видимо, предотвращать конфликты между прибывающими суннитами и раскрепощенными трансгендерами должна будет та же полиция, которая отказалась арестовывать Роулинг, но проверить эту идею на практике пока нельзя: как и в случае со сменой пола у детей, инициативу с Газой заблокировали в Лондоне. Юсаф был в бешенстве.Известно, что мужской национальный костюм шотландцев напоминает юбку, и все же шотландский национализм мы представляли себе иначе. Однако он таков, каков есть: ШНП по-прежнему добивается независимости Шотландии от Великобритании, как хотел того Уильям Уоллес — национальный герой шотландцев и персонаж фильма "Храброе сердце".Реального Уоллеса, как известно, казнили англичане, и вплоть до 1970-х годов идея шотландской независимости оставалась маргинальной, пока у побережья Шотландии не нашли нефть, которую местные тут же захотели национализировать для себя и поделить доходы, чтоб англичанам не досталась.Политика "взять и поделить" сама по себе левая, а от противостояния с англичанами частенько левеют. Например, боевики Ирландской республиканской армии были националистами по сути, но коммунистами в душе. За следующие полвека их шотландским единомышленникам удалось прийти к власти и добиться автономии от Лондона, но идеологически их занесло в самый левый край — к программе, свойственной европейским анархистам и другим радикалам (впрочем, уже в Восточной Европе леворадикалы не в восторге от идеи менять пол детям).Теперь шотландский эксперимент заканчивается: преемник Хамзы Юсафа, скорее всего, будет более консервативен, а в случае досрочных выборов ШНП с гарантией потеряет власть.Однако не стоит думать, будто в Шотландии сработал какой-то внутренний предохранитель или национальный иммунитет, который нейтрализовал неадекватного Юсафа с его чрезмерной политикой. Ничего подобного: первый министр ушел, чтобы его правительству не вынесли вотум недоверия голосами парламентской оппозиции и фракции "зеленых", которая раньше была в союзе с ШПН, пока Юсаф с ней не рассорился. Причины этой ссоры — не дети-трансгендеры, не аресты за местоимения и не план с переселением Рафаха в Глазго (в этом плане "зеленых" все устраивало), а отказ Юсафа от некоторых пунктов коалиционного соглашения по борьбе с глобальным потеплением.Возможно, что простой шотландский народ взирал на все эти эксперименты неодобрительно, ведь рейтинги ШНП при Юсафе рухнули. Но они могли рухнуть по многим причинам, поскольку на современных шотландских националистах клейма ставить негде. У них с экономикой все плохо, а с коррупцией, наоборот, хорошо: предшественницу Юсафа Николу Стерджен собираются судить вместе с мужем за растрату партийной кассы.От столь дикого микса идеологий, лозунгов и грехов, как в ШНП, должна болеть голова, как от плохого алкогольного коктейля. И пусть бы она болела у британцев дальше: даже жаль, что эксперимент над ними продлился всего один год.После того, как Запад и Россия отгородились друг от друга, эксперименты Сороса — уже "не баг, а фича", поскольку это эксперименты над нашим самоназначенным врагом. По Шотландии видно, что такие эксперименты англосаксам на пользу не идут. Чем дольше они продолжали бы лечить свой сифилис ртутью, тем проще нам с нашим самоназначенным врагом было бы враждовать.Если очередное правительство предложит британцам отказаться от деторождения из-за перенаселенности планеты (такие идеи действительно витают в окружении Сороса и Греты Тунберг), пусть соглашаются. Так надо.

https://ria.ru/20240107/travlya-1920016485.html

https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html

https://ria.ru/20240326/zapad-1935723025.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240317/mir-1933546621.html

шотландия

глазго

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в мире, шотландия, глазго, джордж сорос, джоан роулинг (джоан мюррэй), ирландская республиканская армия