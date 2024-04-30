В Киеве предложили уравнять права женщин и мужчин с детьми на демобилизацию
В Раду внесли проект о равных правах женщин и мужчин с детьми на демобилизацию
© Офис Президента УкраиныВерховная рада Украины
© Офис Президента Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения, сообщает издание "Цензор".
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной рады во вторник, однако ни текста, ни пояснительной записки к документу нет.
"Парламент предлагает уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы во время войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание со ссылкой на одного из авторов законопроекта, депутата от фракции "Европейская Солидарность" Ирину Фриз сообщает, что принятый парламентом закон об ужесточении мобилизации имеет, в частности, изменения, согласно которым "во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", - подчеркнули в "Цензор".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.