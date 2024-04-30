https://ria.ru/20240430/posobie-1943097527.html

В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей

В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей - РИА Новости, 30.04.2024

В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей

Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут получить пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания детей, для этого необходимо подать... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T03:14

2024-04-30T03:14

2024-04-30T03:14

общество

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут получить пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания детей, для этого необходимо подать заявление на сайте Соцфонда или через "Госуслуги", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется также индивидуальным предпринимателям в случае заболевания детей. Размер ежедневного пособия зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней нетрудоспособности", - сказал Говырин. По его словам, процедура получения пособия стандартная, все больничные подаются в электронном виде. Номер листка нетрудоспособности можно получить у врача и подать заявление на сайте Соцфонда или через "Госуслуги", деньги перечислят на расчетный счет индивидуального предпринимателя в течение 10 рабочих дней, сообщил депутат. "Для родителей детей до 7 лет предусмотрено оплачиваемое отсутствие на работе не более 60 дней в год. В случае серьезных заболеваний этот срок может быть продлен до 90 дней. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрено оплачиваемое отсутствие на работе до 45 дней в году, но не более 15 дней за каждый случай болезни", - отметил он.

https://ria.ru/20240429/bankrotstvo-1600141843.html

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общество, госдума рф, единая россия