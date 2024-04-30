https://ria.ru/20240430/polyanskiy-1943093153.html

В базу "Миротворца" внесли более 240 тысяч человек, заявил Полянский

В базу "Миротворца" внесли более 240 тысяч человек, заявил Полянский - РИА Новости, 30.04.2024

В базу "Миротворца" внесли более 240 тысяч человек, заявил Полянский

В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч - россияне, заявил на заседании Комитета по информации ГА РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:28

2024-04-30T01:28

2024-04-30T02:37

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ООН, 30 апр - РИА Новости. В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч - россияне, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он напомнил, что экстремистский сайт "Миротворец" продолжает функционировать при поддержке СБУ. "Этот сайт публикует персональные данные "нелояльных" властям политиков, журналистов, гражданских активистов, подозреваемых в "антиукраинской деятельности" российских граждан, и даже детей... Суммарно в его базу внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч россиян. Есть в ней и иностранные граждане, в том числе США", - сказал Полянский. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240430/polyanskiy-1943090307.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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