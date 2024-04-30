https://ria.ru/20240430/polyanskiy-1943090307.html

Полянский: Киев бравирует причастностью к убийствам российских журналистов

Полянский: Киев бравирует причастностью к убийствам российских журналистов - РИА Новости, 30.04.2024

Полянский: Киев бравирует причастностью к убийствам российских журналистов

Киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T00:04

2024-04-30T00:04

2024-04-30T02:48

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ООН, 30 апр — РИА Новости. Киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. "Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами", — сказал Полянский. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. "Чудом выжил в результате теракта писатель и общественный деятель Захар Прилепин. При этом официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений", — подчеркнул Полянский. По его словам, режим Владимира Зеленского открыл настоящую охоту на российских представителей медиасферы. "На все эти преступления Киева его западные кураторы сознательно закрывают глаза", — отметил Полянский.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

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киев, россия, дмитрий полянский, дарья дугина, владлен татарский, оон, в мире