https://ria.ru/20240430/polsha-1943182462.html

В Польше будут помогать только тем украинским детям, которые посещают школы

В Польше будут помогать только тем украинским детям, которые посещают школы - РИА Новости, 30.04.2024

В Польше будут помогать только тем украинским детям, которые посещают школы

Польша будет финансово помогать только тем украинским детям, которые посещают польские школы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:56

2024-04-30T16:56

2024-04-30T16:56

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польша

украина

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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Польша будет финансово помогать только тем украинским детям, которые посещают польские школы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина. В настоящее время граждане Украины, прибывшие в Польшу в качестве беженцев, могут получать ряд социальных пособий, в том числе и так называемое пособие 800+, это выплаты в размере 800 злотых (около 200 долларов) ежемесячно на каждого несовершеннолетнего члена семьи. "Мы будем продолжать поддержку, связанную с социальной помощью, поддержкой семей, доступом к образованию. Но в законе, который представил сегодня министр Марчин Кервиньский (глава МВД - ред.), мы вводим изменения ныне существующих правил. Особенно в области образования", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что необходимость изменений вызвана тем, что некоторые граждане Украины оформляют пособие в Польше, а сами возвращаются на Украину, продолжая получать деньги из польского бюджета. "Выплаты 800+, другие семейные выплаты будут доступны для всех тех семей, где дети ходят в школы, когда мы имеем подтверждение присутствия в Польше. Ряд людей получают выплаты и сразу выезжают на Украину. Мы делаем систему более прозрачной", - добавил министр. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллионов граждан Украины.

https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html

https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html

https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html

польша

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в мире, польша, украина