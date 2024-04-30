https://ria.ru/20240430/polsha-1943157466.html

Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО

Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО - РИА Новости, 30.04.2024

Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО

Польша подала заявление об участии в программе Nuclear sharing и не отзывала его, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:32

2024-04-30T14:32

2024-04-30T14:32

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ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Польша подала заявление об участии в программе Nuclear sharing и не отзывала его, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. Ранее президент Анжей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. Однако премьер отказался от этой встречи сославшись на болезнь. "Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", - сказал Залевский. При этом он заявил, что не понимает, с какой целью Дуда поднял этот вопрос внутри Польши. "Я, честно говоря, не понимаю, какова цель господина президента, зачем он поднимает эти вопросы не в беседах с западными партнерами из НАТО, из США, а говорит об этом как бы внутри Польши. Если президент действительно хочет, чтобы польское членство в НАТО было усилено участием в этой программе, то ситуация, которая создает впечатление внутреннего политического конфликта вокруг этого вопроса, вредит цели, которую президент, похоже, хочет достичь", - сказал замминистра. "Я призываю господина президента чаще беседовать со своим советникам по вопросам безопасности", - добавил он. При этом сам Залевский признал, что выступает за размещение в Польше ядерного оружия. "Я являюсь сторонником участия Польши в программе Nuclear sharing", - сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html

https://ria.ru/20240428/peskov-1942921398.html

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в мире, польша, россия, европа, нато