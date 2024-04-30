https://ria.ru/20240430/podzhog-1943165337.html

Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево - РИА Новости, 30.04.2024

Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:12

2024-04-30T15:12

2024-04-30T15:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили РИА Новости в госоргане."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года", — говорится в заявлении.По полученным данным, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный украинскими спецслужбами. Через интернет он нашел четырех россиян и привлек их к участию в преступлении за денежное вознаграждение.Они, в свою очередь, приехали в аэропорт Остафьево и подожгли вертолет, который был уничтожен.Всем задержанным предъявили обвинение в терроризме.

https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва