Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 30.04.2024 (обновлено: 15:42 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/podzhog-1943165337.html
Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево
Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево - РИА Новости, 30.04.2024
Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево
Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:12
2024-04-30T15:42
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943167391_0:329:1280:1049_1920x0_80_0_0_3aeb5355b2ba88e45d55d122284d7380.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили РИА Новости в госоргане."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года", — говорится в заявлении.По полученным данным, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный украинскими спецслужбами. Через интернет он нашел четырех россиян и привлек их к участию в преступлении за денежное вознаграждение.Они, в свою очередь, приехали в аэропорт Остафьево и подожгли вертолет, который был уничтожен.Всем задержанным предъявили обвинение в терроризме.
https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943167391_0:89:1280:1049_1920x0_80_0_0_1f3804169ebde97ba3597df3e5070ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

Суд в Москве арестовал 5 обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево

© Суды общей юрисдикции города МосквыЯмсков Даниил Александрович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Ямсков Даниил Александрович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Ямсков Даниил Александрович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года", — говорится в заявлении.
© Суды общей юрисдикции города МосквыЯковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Яковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Яковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 3
© Суды общей юрисдикции города Москвы

Мочалина А. А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024

Мочалина А.А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024

Мочалина А. А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024

© Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 3
© Суды общей юрисдикции города МосквыХамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Хамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Хамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
3 из 3
Яковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 3

Мочалина А. А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024

© Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 3
Хамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
3 из 3
По полученным данным, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный украинскими спецслужбами. Через интернет он нашел четырех россиян и привлек их к участию в преступлении за денежное вознаграждение.
Они, в свою очередь, приехали в аэропорт Остафьево и подожгли вертолет, который был уничтожен.
Всем задержанным предъявили обвинение в терроризме.
Задержание диверсанта, причастного к подготовке поджогов на Транссибе
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов
16 апреля, 08:36
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала