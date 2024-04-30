Суд арестовал обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево
Суд в Москве арестовал 5 обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево
© Суды общей юрисдикции города МосквыЯмсков Даниил Александрович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Ямсков Даниил Александрович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года", — говорится в заявлении.
© Суды общей юрисдикции города МосквыЯковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Яковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
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© Суды общей юрисдикции города Москвы
Мочалина А. А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Мочалина А. А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 3
© Суды общей юрисдикции города МосквыХамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Хамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
3 из 3
Яковец Роман Андреевич, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
1 из 3
Мочалина А. А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
2 из 3
Хамидулин Станислав Денисович, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
3 из 3
По полученным данным, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный украинскими спецслужбами. Через интернет он нашел четырех россиян и привлек их к участию в преступлении за денежное вознаграждение.
Они, в свою очередь, приехали в аэропорт Остафьево и подожгли вертолет, который был уничтожен.
Всем задержанным предъявили обвинение в терроризме.