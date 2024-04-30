https://ria.ru/20240430/podrostki-1943191356.html

В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги

В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги - РИА Новости, 30.04.2024

В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги

Шестиклассник остался без сумки и денег после знакомства с группой подростков в ресторане быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, напавших... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:52

2024-04-30T17:52

2024-04-30T17:55

происшествия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

россия

васильевский остров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Шестиклассник остался без сумки и денег после знакомства с группой подростков в ресторане быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, напавших ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Василеостровского района обратился местный житель, сообщивший о том, что у его сына-шестиклассника неизвестные отобрали сумку с вещами в ресторане быстрого питания на Среднем проспекте, 38, корпус 1. "Прибывшим на место происшествия полицейским нарядом было установлено, что в ресторане быстрого питания пятеро малознакомых подростков, с которыми 13-летний мальчик здесь же и познакомился, отобрали у него сумку с личными вещами, а после... в квартире школьника... они же, применив физическую силу, открыто похитили у него 5 000 рублей и с места скрылись", – говорится в сообщении. Полиция ищет подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД. По данным из открытых источников, на Среднем проспекте Васильевского острова 38 корпус 1 находится бизнес-центр, где работают несколько сетей фастфуда.

https://ria.ru/20230924/ograblenie-1898325719.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, васильевский остров