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В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги
В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги - РИА Новости, 30.04.2024
В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги
Шестиклассник остался без сумки и денег после знакомства с группой подростков в ресторане быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, напавших... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:52
2024-04-30T17:52
2024-04-30T17:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Шестиклассник остался без сумки и денег после знакомства с группой подростков в ресторане быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, напавших ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Василеостровского района обратился местный житель, сообщивший о том, что у его сына-шестиклассника неизвестные отобрали сумку с вещами в ресторане быстрого питания на Среднем проспекте, 38, корпус 1. "Прибывшим на место происшествия полицейским нарядом было установлено, что в ресторане быстрого питания пятеро малознакомых подростков, с которыми 13-летний мальчик здесь же и познакомился, отобрали у него сумку с личными вещами, а после... в квартире школьника... они же, применив физическую силу, открыто похитили у него 5 000 рублей и с места скрылись", – говорится в сообщении. Полиция ищет подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД. По данным из открытых источников, на Среднем проспекте Васильевского острова 38 корпус 1 находится бизнес-центр, где работают несколько сетей фастфуда.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, васильевский остров
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, Васильевский остров
В Петербурге подростки украли у школьника личные вещи и деньги
В Петербурге подростки украли у шестиклассника личные вещи и 5 тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости.
Шестиклассник остался без сумки и денег после знакомства с группой подростков в ресторане быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, напавших ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка
МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Василеостровского района обратился местный житель, сообщивший о том, что у его сына-шестиклассника неизвестные отобрали сумку с вещами в ресторане быстрого питания на Среднем проспекте, 38, корпус 1.
"Прибывшим на место происшествия полицейским нарядом было установлено, что в ресторане быстрого питания пятеро малознакомых подростков, с которыми 13-летний мальчик здесь же и познакомился, отобрали у него сумку с личными вещами, а после... в квартире школьника... они же, применив физическую силу, открыто похитили у него 5 000 рублей и с места скрылись", – говорится в сообщении.
Полиция ищет подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
По данным из открытых источников, на Среднем проспекте Васильевского острова
38 корпус 1 находится бизнес-центр, где работают несколько сетей фастфуда.