https://ria.ru/20240430/peterburg-1943191213.html
В Петербурге троллейбус столкнулся с трамваем, пострадал ребенок
В Петербурге троллейбус столкнулся с трамваем, пострадал ребенок - РИА Новости, 30.04.2024
В Петербурге троллейбус столкнулся с трамваем, пострадал ребенок
Троллейбус столкнулся с трамваем в понедельник в Приморском районе Санкт-Петербурга, пострадал 4-летний ребенок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:52
2024-04-30T17:52
2024-04-30T17:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Троллейбус столкнулся с трамваем в понедельник в Приморском районе Санкт-Петербурга, пострадал 4-летний ребенок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла около 11 утра на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. "На месте происшествия установлено, что водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта, при повороте налево на Коломяжский проспект не предоставил преимущество движения трамваю, двигавшемуся попутно по проспекту Испытателей, в результате чего произошло столкновение. В ДТП Пострадал 4-летний пассажир троллейбуса", – говорится в сообщении. У мальчика диагностирован ушиб головы, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточняют в ГУМВД. По факту аварии проводится проверка.
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происшествия, приморский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге троллейбус столкнулся с трамваем, пострадал ребенок
В Петербурге троллейбус столкнулся с трамваем, пострадал 4-летний мальчик
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости.
Троллейбус столкнулся с трамваем в понедельник в Приморском районе Санкт-Петербурга, пострадал 4-летний ребенок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале
.
Как информирует ведомство, авария произошла около 11 утра на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей.
"На месте происшествия установлено, что водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта, при повороте налево на Коломяжский проспект не предоставил преимущество движения трамваю, двигавшемуся попутно по проспекту Испытателей, в результате чего произошло столкновение. В ДТП Пострадал 4-летний пассажир троллейбуса", – говорится в сообщении.
У мальчика диагностирован ушиб головы, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточняют в ГУМВД. По факту аварии проводится проверка.