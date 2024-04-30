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Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок - РИА Новости, 30.04.2024
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17:45 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/perevozki-1943189764.html
Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок
Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок - РИА Новости, 30.04.2024
Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок
Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, в действительности привело к усилению теневого... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:45
2024-04-30T17:45
экономика
цены на нефть
россия
лондон
великобритания
g7
евросоюз
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, в действительности привело к усилению теневого рынка морских перевозок. Заявление базирующегося в Лондоне международного клуба страховщиков International Group of P&amp;I Clubs во вторник было представлено в качестве документа на парламентских слушаниях в Великобритании. По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок. "Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", - говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента. По оценке International Group of P&amp;I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров. Международная группа клубов P&amp;I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа. Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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экономика, цены на нефть, россия, лондон, великобритания, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Лондон, Великобритания, G7, Евросоюз
Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок

Страховщики пожаловались на теневые перевозки из-за цен на российскую нефть

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкНефтяной танкер "Lana", зарегистрированный под российским флагом
Нефтяной танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Нефтяной танкер "Lana", зарегистрированный под российским флагом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, в действительности привело к усилению теневого рынка морских перевозок.
Заявление базирующегося в Лондоне международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs во вторник было представлено в качестве документа на парламентских слушаниях в Великобритании.
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По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок.
"Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", - говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента.
По оценке International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров.
Международная группа клубов P&I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа.
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Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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