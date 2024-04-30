https://ria.ru/20240430/perevozki-1943189764.html

Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок

Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок - РИА Новости, 30.04.2024

Ограничение цен на нефть из России усилило теневой рынок перевозок

Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, в действительности привело к усилению теневого... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:45

2024-04-30T17:45

2024-04-30T17:45

экономика

цены на нефть

россия

лондон

великобритания

g7

евросоюз

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на российскую нефть, введённое странами G7, в действительности привело к усилению теневого рынка морских перевозок. Заявление базирующегося в Лондоне международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs во вторник было представлено в качестве документа на парламентских слушаниях в Великобритании. По мнению страховщиков, рост теневых рынков является прямым следствием введения санкционного режима, который налагает жёсткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7, в то же время предоставляя свободу действовать законно вне этих рамок. "Таким образом, ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю", - говорится в заявлении, размещенном на сайте британского парламента. По оценке International Group of P&I Clubs, из-за ограничения цены на российскую нефть этот международный клуб уже покинуло порядка 800 танкеров. Международная группа клубов P&I включает в себя 12 страховщиков, обеспечивающих страхование примерно 87% мирового океанского тоннажа. Ранее в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20240429/sanktsii-1943074789.html

https://ria.ru/20231218/neft-1916570860.html

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экономика, цены на нефть, россия, лондон, великобритания, g7, евросоюз