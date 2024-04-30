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На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/pensii-1943215675.html
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев - РИА Новости, 30.04.2024
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Пенсионный фонд страны. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:26
2024-04-30T21:26
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Пенсионный фонд страны. Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщала, что правительство страны в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров. "Количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, получивших указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Верещук в середине декабря заявляла, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, украина, сша, ирина верещук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ирина Верещук, Владимир Зеленский
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

На Украине 299,4 тысячи переселенцев отменили выплаты пенсий

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Пенсионный фонд страны.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщала, что правительство страны в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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"Количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, получивших указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Верещук в середине декабря заявляла, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИрина ВерещукВладимир Зеленский
 
 
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