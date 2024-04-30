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Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 30.04.2024 (обновлено: 13:03 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2024
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО
Жена бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алена рассказала РИА Новости, что он ранен в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:54
2024-04-30T13:03
специальная военная операция на украине
происшествия
эльман пашаев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жена бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алена рассказала РИА Новости, что он ранен в зоне специальной военной операции. "Ранение у него в ногу и контузия", — объяснила она. По словам собеседницы агентства, с Пашаевым они общались ночью. Он рассказал, что его эвакуировали, он находится в безопасности, и просил за него не переживать. &quot;Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами &lt;…&gt; Слава богу, что жизненно важные органы у него не задеты, врачи оказали ему максимальную помощь сразу&quot;, — добавила супруга экс-адвоката.Она полагает, что Пашаева отвезли в ближайший военный госпиталь. В официальном Telegram-канале бывшего адвоката уточняется, что Пашаев получил ранение на Никольском направлении под Угледаром. Там говорится, что во время выполнения боевого задания Пашаев защитил товарища, в результате чего сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон.В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
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происшествия, эльман пашаев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Эльман Пашаев, Россия, Вооруженные силы РФ
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО

Жена экс-адвоката Пашаева сообщила о его ранении в ногу и контузии в зоне СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев
Бывший адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жена бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алена рассказала РИА Новости, что он ранен в зоне специальной военной операции.
"Ранение у него в ногу и контузия", — объяснила она.
По словам собеседницы агентства, с Пашаевым они общались ночью. Он рассказал, что его эвакуировали, он находится в безопасности, и просил за него не переживать.
«

"Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами <…> Слава богу, что жизненно важные органы у него не задеты, врачи оказали ему максимальную помощь сразу", — добавила супруга экс-адвоката.

Она полагает, что Пашаева отвезли в ближайший военный госпиталь.
В официальном Telegram-канале бывшего адвоката уточняется, что Пашаев получил ранение на Никольском направлении под Угледаром. Там говорится, что во время выполнения боевого задания Пашаев защитил товарища, в результате чего сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон.
В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.
В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
Алексей Блиновский
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны
24 апреля, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭльман ПашаевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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