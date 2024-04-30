https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2024
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО
Жена бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алена рассказала РИА Новости, что он ранен в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:54
2024-04-30T11:54
2024-04-30T13:03
специальная военная операция на украине
происшествия
эльман пашаев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жена бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алена рассказала РИА Новости, что он ранен в зоне специальной военной операции. "Ранение у него в ногу и контузия", — объяснила она. По словам собеседницы агентства, с Пашаевым они общались ночью. Он рассказал, что его эвакуировали, он находится в безопасности, и просил за него не переживать. "Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами <…> Слава богу, что жизненно важные органы у него не задеты, врачи оказали ему максимальную помощь сразу", — добавила супруга экс-адвоката.Она полагает, что Пашаева отвезли в ближайший военный госпиталь. В официальном Telegram-канале бывшего адвоката уточняется, что Пашаев получил ранение на Никольском направлении под Угледаром. Там говорится, что во время выполнения боевого задания Пашаев защитил товарища, в результате чего сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон.В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
https://ria.ru/20240424/blinovskiy-1942074438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльман пашаев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Эльман Пашаев, Россия, Вооруженные силы РФ
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО
Жена экс-адвоката Пашаева сообщила о его ранении в ногу и контузии в зоне СВО
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жена бывшего адвоката Эльмана Пашаева Алена рассказала РИА Новости, что он ранен в зоне специальной военной операции.
"Ранение у него в ногу и контузия", — объяснила она.
По словам собеседницы агентства, с Пашаевым они общались ночью. Он рассказал, что его эвакуировали, он находится в безопасности, и просил за него не переживать.
«
"Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами <…> Слава богу, что жизненно важные органы у него не задеты, врачи оказали ему максимальную помощь сразу", — добавила супруга экс-адвоката.
Она полагает, что Пашаева отвезли в ближайший военный госпиталь.
В официальном Telegram-канале
бывшего адвоката уточняется, что Пашаев получил ранение на Никольском направлении под Угледаром. Там говорится, что во время выполнения боевого задания Пашаев защитил товарища, в результате чего сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон.
В 2020 году Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.
В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО, в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.