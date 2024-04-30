https://ria.ru/20240430/operatsiya-1943200536.html
Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе
Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе - РИА Новости, 30.04.2024
Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить военной операции в Рафахе. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:16
2024-04-30T19:16
2024-04-30T19:16
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ООН, 30 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить военной операции в Рафахе. "Военное наступление на Рафах станет неприемлемой эскалацией, в результате которой погибнут еще тысячи мирных жителей, - она вызовет бегство сотен тысяч людей", - сказал Гутерреш журналистам. "Это будет иметь разрушительные последствия для палестинцев в секторе Газа и иметь серьезные последствия на оккупированном Западном берегу и во всем регионе. Все члены Совета безопасности и правительства многих других стран четко выразили свое несогласие с такой операцией. Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить это", - подчеркнул он. По его словам, более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".
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в мире, рафах (провинция), израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе
Гутерреш призвал не допустить военной операции Израиля в Рафахе
ООН, 30 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить военной операции в Рафахе.
"Военное наступление на Рафах станет неприемлемой эскалацией, в результате которой погибнут еще тысячи мирных жителей, - она вызовет бегство сотен тысяч людей", - сказал Гутерреш журналистам.
"Это будет иметь разрушительные последствия для палестинцев в секторе Газа и иметь серьезные последствия на оккупированном Западном берегу и во всем регионе. Все члены Совета безопасности и правительства многих других стран четко выразили свое несогласие с такой операцией. Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить это", - подчеркнул он.
По его словам, более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".