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Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе

Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе - РИА Новости, 30.04.2024

Генсек ООН призвал не допустить военной операции в Рафахе

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить военной операции в Рафахе. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:16

2024-04-30T19:16

2024-04-30T19:16

в мире

рафах (провинция)

израиль

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 30 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить военной операции в Рафахе. "Военное наступление на Рафах станет неприемлемой эскалацией, в результате которой погибнут еще тысячи мирных жителей, - она вызовет бегство сотен тысяч людей", - сказал Гутерреш журналистам. "Это будет иметь разрушительные последствия для палестинцев в секторе Газа и иметь серьезные последствия на оккупированном Западном берегу и во всем регионе. Все члены Совета безопасности и правительства многих других стран четко выразили свое несогласие с такой операцией. Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить это", - подчеркнул он. По его словам, более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

рафах (провинция)

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в мире, рафах (провинция), израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году