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Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам - РИА Новости, 30.04.2024
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13:56 30.04.2024 (обновлено: 14:20 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/operatsiya-1943151667.html
Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам
Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам - РИА Новости, 30.04.2024
Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что о прекращении войны в секторе Газа без достижения всех её целей не может быть и речи, добавив, что... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:56
2024-04-30T14:20
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что о прекращении войны в секторе Газа без достижения всех её целей не может быть и речи, добавив, что армия проведёт операцию в городе Рафах вне зависимости от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников или нет."Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, нерелевантна. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАСа, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы", - заявил премьер на встрече с представителями семей заложников.
https://ria.ru/20240428/kirbi-1942940834.html
рафах (провинция)
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рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, биньямин нетаньяху
Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам

Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе вне зависимости от сделки с ХАМАС

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что о прекращении войны в секторе Газа без достижения всех её целей не может быть и речи, добавив, что армия проведёт операцию в городе Рафах вне зависимости от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников или нет.
"Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, нерелевантна. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАСа, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы", - заявил премьер на встрече с представителями семей заложников.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе
28 апреля, 17:15
 
Рафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреБиньямин Нетаньяху
 
 
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