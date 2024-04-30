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Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам

Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам - РИА Новости, 30.04.2024

Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от сделки по заложникам

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что о прекращении войны в секторе Газа без достижения всех её целей не может быть и речи, добавив, что... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:56

2024-04-30T13:56

2024-04-30T14:20

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что о прекращении войны в секторе Газа без достижения всех её целей не может быть и речи, добавив, что армия проведёт операцию в городе Рафах вне зависимости от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников или нет."Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, нерелевантна. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАСа, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы", - заявил премьер на встрече с представителями семей заложников.

https://ria.ru/20240428/kirbi-1942940834.html

рафах (провинция)

израиль

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рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, биньямин нетаньяху