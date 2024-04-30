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G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики

G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики - РИА Новости, 30.04.2024

G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики

Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:29

2024-04-30T15:29

2024-04-30T15:29

россия

украина

турин

g7

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РИМ, 30 апр - РИА Новости. Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине. "Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины", - говорится в заявлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240224/semerka-1929317941.html

россия

украина

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россия, украина, турин, g7, в мире