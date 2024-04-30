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G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики - РИА Новости, 30.04.2024
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15:29 30.04.2024
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G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики
G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики - РИА Новости, 30.04.2024
G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики
Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:29
2024-04-30T15:29
россия
украина
турин
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РИМ, 30 апр - РИА Новости. Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине. "Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины", - говорится в заявлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Россия, Украина, Турин, G7, В мире
G7 сочла важным ограничение доходов России от энергетики

В G7 сочли ограничение доходов России от энергетики частью поддержки Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток"
Готовая часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток". Архивное фото
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РИМ, 30 апр - РИА Новости. Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине.
"Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины", - говорится в заявлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов
24 февраля, 21:37
 
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