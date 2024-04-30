https://ria.ru/20240430/obstrel-1943161233.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:46
2024-04-30T14:46
2024-04-30T17:04
происшествия
белгородская область
белгород
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра. "РСЧС: Ведется обстрел Валуйского городского округа, село Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, здесь живут около 30 тысяч человек. Округ постоянно подвергается ударам со стороны Украины и атакам беспилотников.По информации губернатора, только 28 апреля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, в том числе три минометных — по селу Старый Хутор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240430/bpla-1943157197.html
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Валуйский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ