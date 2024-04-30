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ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 30.04.2024
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14:46 30.04.2024 (обновлено: 17:04 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/obstrel-1943161233.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:46
2024-04-30T17:04
происшествия
белгородская область
белгород
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра. "РСЧС: Ведется обстрел Валуйского городского округа, село Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, здесь живут около 30 тысяч человек. Округ постоянно подвергается ударам со стороны Украины и атакам беспилотников.По информации губернатора, только 28 апреля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, в том числе три минометных — по селу Старый Хутор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240430/bpla-1943157197.html
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Белгородскую область

Валуйский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра.
"РСЧС: Ведется обстрел Валуйского городского округа, село Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в публикации.
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Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.
Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, здесь живут около 30 тысяч человек. Округ постоянно подвергается ударам со стороны Украины и атакам беспилотников.
По информации губернатора, только 28 апреля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, в том числе три минометных — по селу Старый Хутор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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