https://ria.ru/20240430/obstrel-1943161233.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 30.04.2024

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:46

2024-04-30T14:46

2024-04-30T17:04

происшествия

белгородская область

белгород

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии областного центра. "РСЧС: Ведется обстрел Валуйского городского округа, село Старый Хутор. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, сообщил в Telegram-канале, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, село временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил глава региона.Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, здесь живут около 30 тысяч человек. Округ постоянно подвергается ударам со стороны Украины и атакам беспилотников.По информации губернатора, только 28 апреля ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, в том числе три минометных — по селу Старый Хутор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240430/bpla-1943157197.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород