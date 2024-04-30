https://ria.ru/20240430/obstrel-1943133891.html
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие
Двое жителей села Козино в Курской области ранены в результате украинского обстрела, повреждены дома и перебита линия электропередачи, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:16
2024-04-30T12:16
2024-04-30T12:19
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
рыльский район
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое жителей села Козино в Курской области ранены в результате украинского обстрела, повреждены дома и перебита линия электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу", - написал Старовойт.Кроме того, в результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электропередачи. В сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Рыльский район, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие
Старовойт: двое жителей села Козино в Курской области пострадали при обстреле