https://ria.ru/20240430/obstrel-1943133891.html

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.04.2024

ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавшие

Двое жителей села Козино в Курской области ранены в результате украинского обстрела, повреждены дома и перебита линия электропередачи, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:16

2024-04-30T12:16

2024-04-30T12:19

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

рыльский район

роман старовойт

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое жителей села Козино в Курской области ранены в результате украинского обстрела, повреждены дома и перебита линия электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу", - написал Старовойт.Кроме того, в результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электропередачи. В сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

курская область

рыльский район

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курская область, происшествия, рыльский район, роман старовойт