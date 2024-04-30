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Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/obstrel-1943118951.html
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:12
2024-04-30T10:12
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 апр - РИА Новости. За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 6 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны.
https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942940159.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 апр - РИА Новости. За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сообщил источник.
Всего под огнем противника оказались 6 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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