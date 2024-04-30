https://ria.ru/20240430/obstrel-1943118951.html

Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 30.04.2024

Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки

За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:12

2024-04-30T10:12

2024-04-30T10:12

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 30 апр - РИА Новости. За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 6 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны.

https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942940159.html

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , каховка, происшествия