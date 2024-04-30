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Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:12
2024-04-30T10:12
2024-04-30T10:12
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 апр - РИА Новости. За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области области 39 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались 6 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны.
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херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области