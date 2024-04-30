https://ria.ru/20240430/nauka-1943166620.html

Белорусская академия наук назвала сотрудничество с Россией приоритетным

Белорусская академия наук назвала сотрудничество с Россией приоритетным - РИА Новости, 30.04.2024

Белорусская академия наук назвала сотрудничество с Россией приоритетным

Главный ученый секретарь Национальной академии наук Белоруссии Василий Гурский заявил, что для белорусских ученых взаимодействие с российскими коллегами... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:26

2024-04-30T15:26

2024-04-30T15:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

космос - риа наука

белоруссия

минск

россия

курчатовский институт

российская академия наук

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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Главный ученый секретарь Национальной академии наук Белоруссии Василий Гурский заявил, что для белорусских ученых взаимодействие с российскими коллегами является приоритетным среди направлений международного сотрудничества. "Важнейшим направлением работы академии наук является международное научно-техническое сотрудничество. Академия наук развивается как крупный международный научный центр. Международное научное сотрудничество идет со многими странами, но прежде всего это Россия", - сказал Гурский журналистам перед открывающейся во вторник в Минске сессией общего собрания академии. Он отметил, что реализуются союзные научно-технические проекты, сейчас таких три. Главный ученый секретарь отметил, что развивается взаимодействие и напрямую с научными организациями России, в том числе Российской академик наук, Курчатовским институтом, научными центрами в Сколково, Дубне, а также с региональными отделениями РАН. По его словам, академия наук Белоруссии сотрудничает с научными организациями из 88 стран и география сотрудничества постоянно расширяется, реализуются много научных совместных проектов. Гурский также отметил активное сотрудничество с Китаем, подчеркнул, что не бывает даже недели, чтобы стороны не обменивались визитами. "Очень тесное сотрудничество, много перспективных проектов", - сказал Гурский. По его словам, развивается сотрудничество и с другими странами дальнего зарубежья. "Экспорт научно-технической продукции, научных разработок в прошлом году составил почти 56 миллионов долларов. Это не просто договора и чисто научные исследования, это экспорт во благо страны", - констатировал Гурский.

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

https://ria.ru/20240410/kosmos-1939078419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, белоруссия, минск, россия, курчатовский институт, российская академия наук