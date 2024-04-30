В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным
WSJ: НАТО считает маловероятным вторжение России в страну — участницу альянса
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В НАТО считают маловероятным "прямое вторжение" России на территорию одной из стран альянса, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что в военном блоке есть серьезные расхождения во взглядах на угрозы: если в Брюсселе основными угрозами называют терроризм и Россию, то многие чиновники из Турции и других стран Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, тогда как сам альянс нацелен на конфронтацию и наращивает силы в Европе. Россия не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, подчеркивали в Кремле.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.