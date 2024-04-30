Рейтинг@Mail.ru
В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 30.04.2024 (обновлено: 12:55 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/nato-1943119973.html
В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным
В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным - РИА Новости, 30.04.2024
В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным
В НАТО считают маловероятным "прямое вторжение" России на территорию одной из стран альянса, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:21
2024-04-30T12:55
россия
москва
европа
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В НАТО считают маловероятным "прямое вторжение" России на территорию одной из стран альянса, пишет американская газета Wall Street Journal. "Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", — говорится в публикации. Издание отмечает, что в военном блоке есть серьезные расхождения во взглядах на угрозы: если в Брюсселе основными угрозами называют терроризм и Россию, то многие чиновники из Турции и других стран Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россией. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, тогда как сам альянс нацелен на конфронтацию и наращивает силы в Европе. Россия не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, подчеркивали в Кремле.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, НАТО, В мире
В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным

WSJ: НАТО считает маловероятным вторжение России в страну — участницу альянса

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В НАТО считают маловероятным "прямое вторжение" России на территорию одной из стран альянса, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", — говорится в публикации.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Bild опубликовал четырехэтапный "план" нападения России на НАТО
28 февраля, 22:50
Издание отмечает, что в военном блоке есть серьезные расхождения во взглядах на угрозы: если в Брюсселе основными угрозами называют терроризм и Россию, то многие чиновники из Турции и других стран Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, тогда как сам альянс нацелен на конфронтацию и наращивает силы в Европе. Россия не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, подчеркивали в Кремле.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса
30 марта, 08:32
 
РоссияМоскваЕвропаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала