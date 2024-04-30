https://ria.ru/20240430/nato-1943119973.html

В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным

В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным - РИА Новости, 30.04.2024

В НАТО назвали "прямое вторжение" России маловероятным

В НАТО считают маловероятным "прямое вторжение" России на территорию одной из стран альянса, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:21

2024-04-30T10:21

2024-04-30T12:55

россия

москва

европа

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В НАТО считают маловероятным "прямое вторжение" России на территорию одной из стран альянса, пишет американская газета Wall Street Journal. "Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", — говорится в публикации. Издание отмечает, что в военном блоке есть серьезные расхождения во взглядах на угрозы: если в Брюсселе основными угрозами называют терроризм и Россию, то многие чиновники из Турции и других стран Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россией. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, тогда как сам альянс нацелен на конфронтацию и наращивает силы в Европе. Россия не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента, подчеркивали в Кремле.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.

https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, европа, нато, в мире