https://ria.ru/20240430/musin-1943185483.html

Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности

Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 30.04.2024

Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:15

2024-04-30T17:15

2024-04-30T17:21

казахстан

политика

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АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента республики. "Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240205/kazakhstan-1925471063.html

казахстан

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казахстан, политика