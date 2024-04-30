https://ria.ru/20240430/musin-1943185483.html
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 30.04.2024
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:15
2024-04-30T17:15
2024-04-30T17:21
казахстан
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943186667_0:64:1276:782_1920x0_80_0_0_41c9aeba2439976f6621b3497bde2d57.jpg
АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента республики. "Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240205/kazakhstan-1925471063.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943186667_76:0:1201:844_1920x0_80_0_0_246ca62c378d0508d46b12aecd807046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, политика
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности
Министра цифрового развития Казахстана Мусина освободили от должности
АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента республики.
"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.