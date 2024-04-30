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Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 30.04.2024
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17:15 30.04.2024 (обновлено: 17:21 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/musin-1943185483.html
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 30.04.2024
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:15
2024-04-30T17:21
казахстан
политика
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АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента республики. "Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240205/kazakhstan-1925471063.html
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казахстан, политика
Казахстан, Политика
Министра цифрового развития Казахстана освободили от должности

Министра цифрового развития Казахстана Мусина освободили от должности

© SputnikБагдат Мусин
Багдат Мусин - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Sputnik
Багдат Мусин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобождён от должности, сообщает пресс-служба президента республики.
"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
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