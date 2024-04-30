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Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников - РИА Новости, 30.04.2024
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12:08 30.04.2024 (обновлено: 12:10 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/moldaviya-1943133341.html
Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников
Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников - РИА Новости, 30.04.2024
Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников
Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, сообщил премьер Дорин Речан. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:08
2024-04-30T12:10
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, сообщил премьер Дорин Речан. "Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно. Мы предоставляем больше ответственности местной администрации, подобные вопросы должны исключать из повестки правительства и переходить в повестку администрациям первого и второго уровня", - заявил Речан. Министр культуры Молдавии Сергей Продан отметил, что местная администрация будет отвечать за определение памятников категории Б, их учет, а также проверку их состояния. Таким образом, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам", речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики. Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии. Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html
https://ria.ru/20240219/moldavia-1928247379.html
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в мире, молдавия, дорин речан
В мире, Молдавия, Дорин Речан
Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников

Речан: правительство одобрило поправки, разрешающие снос памятников в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, сообщил премьер Дорин Речан.
"Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно. Мы предоставляем больше ответственности местной администрации, подобные вопросы должны исключать из повестки правительства и переходить в повестку администрациям первого и второго уровня", - заявил Речан.
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Министр культуры Молдавии Сергей Продан отметил, что местная администрация будет отвечать за определение памятников категории Б, их учет, а также проверку их состояния.
Таким образом, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам", речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти.
Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики.
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Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии.
Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.
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