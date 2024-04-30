https://ria.ru/20240430/moldaviya-1943133341.html

Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников

Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников - РИА Новости, 30.04.2024

Правительство Молдавии одобрило поправки в закон о сносе памятников

Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, сообщил премьер Дорин Речан. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:08

2024-04-30T12:08

2024-04-30T12:10

в мире

молдавия

дорин речан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании во вторник одобрило ряд поправок в законодательство, разрешающие снос ряда памятников, сообщил премьер Дорин Речан. "Законопроект об изменении закона о памятниках одобрен единогласно. Мы предоставляем больше ответственности местной администрации, подобные вопросы должны исключать из повестки правительства и переходить в повестку администрациям первого и второго уровня", - заявил Речан. Министр культуры Молдавии Сергей Продан отметил, что местная администрация будет отвечать за определение памятников категории Б, их учет, а также проверку их состояния. Таким образом, закон о памятниках будет дополнен статьей, в которой уточняется, что могут быть снесены монументы, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам", речь о памятниках категории "Б", то есть находящихся в ведении местных органов власти. Общественные деятели и оппозиционные политики в республике не исключают, что новые изменения в законодательстве могут затронуть также обелиски и стелы в честь воинов-освободителей Молдавии, которые установлены практически в каждом селе республики. Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам, а также жертвам Великой Отечественной войны в Молдавии. Последний такой случай произошел в городе Рышканы, где вандалы осквернили памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал РИА Новости, что в Молдавии ежегодно регистрируется от пяти до восьми случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, но за 15 лет полиция не нашла ни одного виновного.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html

https://ria.ru/20240219/moldavia-1928247379.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, дорин речан