https://ria.ru/20240430/miting-1943200368.html

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 30.04.2024

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

Оппозиционный митинг против закона об иноагентах, начинается у здания грузинского парламента в Тбилиси, митингующие начинают перекрывать движение, передает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:15

2024-04-30T19:15

2024-04-30T19:58

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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Оппозиционный митинг против закона об иноагентах, начинается у здания грузинского парламента в Тбилиси, митингующие начинают перекрывать движение, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиция запланировала свой митинг на 20.00 (19.00 мск). На это время территория перед посольством заполнена людьми максимум на четверть. Участников пока еще не так много, как это было в понедельник на митинге в поддержку законопроекта об иноагентах. На акции много людей с грузинскими флагами и флагами Евросоюза. Участники манифестации начинают перекрывать проспект Руставели, на котором расположено здание грузинского парламента, но пока не сделали этого полностью, в том числе они пропускают общественный транспорт. Полиция бездействует, но полицейских много рядом со зданием парламента. Сам вход в законодательный орган Грузии перекрыт ограждениями, у него стоят силовики. Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

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в мире, коммерческая недвижимость, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии