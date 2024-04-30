Рейтинг@Mail.ru
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 30.04.2024 (обновлено: 03:17 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер
Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T03:03
2024-04-30T03:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848903852_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_11a93de4617200c4cd55b1732ef8b09e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй". "Убивают собаку, берут "ПТМку" (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, реагирующим на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует", - сказал "Улуй". Он отметил, что такой способ минирования известен давно и является довольно распространенным. "На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки", - добавил "Улуй".
https://ria.ru/20240430/boy-1943093331.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943082720.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848903852_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_61a2606fe3c6eeddee9045a3f0557044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер

Сапер: ВСУ маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамодельное взрывное устройство на основе мины, обнаруженное при патрулировании
Самодельное взрывное устройство на основе мины, обнаруженное при патрулировании - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самодельное взрывное устройство на основе мины, обнаруженное при патрулировании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй".
"Убивают собаку, берут "ПТМку" (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, реагирующим на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует", - сказал "Улуй".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Бросили в бой. Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции
01:40
Он отметил, что такой способ минирования известен давно и является довольно распространенным.
"На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки", - добавил "Улуй".
Военнослужащий группировки войск Центр на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Нацелены на Москву. Ситуация в зоне спецоперации вызвала шок во Франции
Вчера, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала