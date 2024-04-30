https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html

ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер

ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер - РИА Новости, 30.04.2024

ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер

Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T03:03

2024-04-30T03:03

2024-04-30T03:17

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй". "Убивают собаку, берут "ПТМку" (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, реагирующим на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует", - сказал "Улуй". Он отметил, что такой способ минирования известен давно и является довольно распространенным. "На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки", - добавил "Улуй".

https://ria.ru/20240430/boy-1943093331.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия