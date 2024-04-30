https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер
Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T03:03
2024-04-30T03:03
2024-04-30T03:17
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй". "Убивают собаку, берут "ПТМку" (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, реагирующим на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует", - сказал "Улуй". Он отметил, что такой способ минирования известен давно и является довольно распространенным. "На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки", - добавил "Улуй".
https://ria.ru/20240430/boy-1943093331.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
ВСУ прячут мины в трупах животных, рассказал сапер
Сапер: ВСУ маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных, которые оставляют на дороге, рассказал РИА Новости инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй".
"Убивают собаку, берут "ПТМку" (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, реагирующим на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует", - сказал "Улуй".
Он отметил, что такой способ минирования известен давно и является довольно распространенным.
"На поле боя никто жалости не имеет, никто не играет в рыцарство, не делает джентльменские поступки", - добавил "Улуй".