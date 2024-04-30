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Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 30.04.2024
Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T05:01
2024-04-30T05:01
2024-04-30T05:06
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На Херсонском направлении расчеты кочующих минометов морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поразили опорный пункт на правом берегу Днепра", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что для поражения цели был выбран миномет "Поднос" калибром 82 миллиметра.
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Минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
МО: расчет миномета "Поднос" уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра