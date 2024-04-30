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В Киеве мужчина встретил полицию с мечом после заявления о нападении
В Киеве мужчина встретил полицию с мечом после заявления о нападении - РИА Новости, 30.04.2024
В Киеве мужчина встретил полицию с мечом после заявления о нападении
Мужчина в Деснянском районе Киева угрожал винтовкой прохожему, полиция прибыла к подозреваемому после поступления заявления на него, он держал в руках меч,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:25
2024-04-30T22:25
2024-04-30T22:25
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Мужчина в Деснянском районе Киева угрожал винтовкой прохожему, полиция прибыла к подозреваемому после поступления заявления на него, он держал в руках меч, сообщает патрульная полиция Киева. "Событие произошло в Деснянском районе. Заявитель рассказал об агрессивном мужчине, который угрожал ему предметом, похожим на оружие. Потерпевший предоставил подробное описание нападавшего и указал направление, в котором пошел злоумышленник", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данным полицейских, они прибыли к месту жительства подозреваемого, "дверь в квартиру открыл гражданин, который агрессивно вел себя и держал в руках меч. Инспекторы задержали мужчину и узнали, что он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, в коридоре", - подчеркнули в полиции. На месте работают следователи.
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киев, в мире
В Киеве мужчина встретил полицию с мечом после заявления о нападении
В Киеве мужчина встретил полицию с мечом после заявления на него о нападении
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости.
Мужчина в Деснянском районе Киева угрожал винтовкой прохожему, полиция прибыла к подозреваемому после поступления заявления на него, он держал в руках меч, сообщает патрульная полиция
Киева.
"Событие произошло в Деснянском районе. Заявитель рассказал об агрессивном мужчине, который угрожал ему предметом, похожим на оружие. Потерпевший предоставил подробное описание нападавшего и указал направление, в котором пошел злоумышленник", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данным полицейских, они прибыли к месту жительства подозреваемого, "дверь в квартиру открыл гражданин, который агрессивно вел себя и держал в руках меч. Инспекторы задержали мужчину и узнали, что он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, в коридоре", - подчеркнули в полиции.
На месте работают следователи.